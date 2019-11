(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Ubedljiva pobeda Italije nad Jermenijom od 9:1 s kojom su Azuri trijumfalno završili kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, sa stopostotnim učinkom, 30 bodova od mogućih 30, glavna je tema u italijanskoj sportskoj štampi. Vredni su pažnje intervjui Dijega Milita za Gazetu i Mišela Platinija za Tutosport. Piše se i dalje o Ronaldu i pita se da li će se se izviniti ili ne svojim saigračima zbog ponašanja na meču sa Milanom. Prenosi se i izjava nabijena ponosom i željom za iskupljenjem Kšištofa Pjonteka da će otići iz Milana kada bude vredeo 70.000.000 evra.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Preterana Italija”, izabrala je Gazeta naslov sa fotografijom Nikoloa Zaniola, najboljeg igrača na meču Italija - Jermenija koji su Azuri dobili 9:1. List piše o “plavoj lavini” koja je počistila Jermeniju i završila takmičenje u kvalifikacionoj grupi sa maksimalnim učinkom: 10 pobeda na 10 utakmica. U podnaslovu se navode strelci na stadionu Barbera u Palermu: Imobile i Zaniolo po dva gola a svoj pečet su stavili i Barela, Romanjoli, Žoržinjo, Orsolini i Kjeza. “Italija je stigla do 11 uzastopnih pobeda”, podseća Gazeta.

“Sada će biti veoma teško ostaviti nekoga napolju”, prenosi list izjavu Roberta Mančinija koji ima vrlo široku bazu za izbor 23 fudbalera koji će igrati Evropsko prvenstvo.

Na unutrašnjim stranama se navodi da će Italija biti nosilac na žrebu, zakazanom za 30. novembar, ali da rizikuje da na svom putu nađe Francusku i Portugaliju.

Milanski dnevnik objavljuje veliki intervju sa Dijegom Militom. “Interu možeš do 'skudeta'. Lautaro će postati top fudbaler. Lukaku - Ikardi je bila operacija koja je svima donela dobro”, rekao je, između ostalog, bivši centarfor Nerazura. Interov Princ je istakao da će sa Juventusom biti trka prsa u prsa do poslednjeg kola. Milito je pričao i o Mesiju i Lautaru i njihovom odnosu: “Voleo bih da vidim Mesija u Seriji A. On je najbolji igrač u istoriji. Tačno je da sa Lautarom ima poseban odnos, njih dvojica se razumeju pogledom”, rekao je aktuelnih Rasingov sportski direktor koji je bio i glavni arhitekta prelaska Lautara Martineza u Inter.

“Ronaldo i Sari, danas se sreću. Izvinjenje stiže?”, najavljuje Gazeta da će se danas Ronaldo suočiti direktno i sa svojim klupskim drugovima posle incidenta na meču sa Milanom pre 10 dana. List ostavlja mogućnost da Ronaldo preskoči i današnji trening budući daje odigrao celu utakmicu protiv Luksemburga i pita se da li će se CR7 izviniti za svoje ponašanje.

“Pjontek: otići ću iz Milana kada budem vredeo 70.000.000 evra”, proradio je ponos Poljaka posle postignutog gola u nacionalnom dresu i brojnih kritika koje su pljuštale na njegov račun u poslednjih par nedelja. Pjontek nije slučajno izabrao cifru od 70.000.000 jer je to duplo veća cena od one koju su Rosoneri platili za njega. Bivšeg igrača Đenove su posebno pogodile priče da bi mogao da bude poslat na pozajmicu u januaru.

“Maldini i Ančeloti, čitav život zajedno, razdvojeni na jedno veče. Nikad neprijatelji”, najavljuje Gazeta meč dva posrnula diva, Milana i Napolija, u Seriji A. Utakmica će imati poseban ukus za Paola Maldinija i Karla Ančelotija koji imaju poseban odnos, iskovan zajedničkim uspesima ostvarenim sa Rosonerima. U tekstu se aludira da meč na San Siru može da bude presudan za dalju funkcionersku karijeru Maldinija i trenersku Ančelotija.

CORRIERE DELLO SPORT

“Veličanstveni”, naslov je Korijerea koji stavlja u prvi plan igrače rimskih klubova, Imobilea i Zaniola, koji su postigli po dva gola Jermeniji. “Rimljanski golovi i asistencije Imobilea i Zaniola. Odblokirao se i Kjeza posle dve stative. Upisao se u listu strelaca i debitant Orsolini. Mančini poboljšava svoj rekord i traži da Serija A anticipira završetak prvenstva”, piše list i o konkrentnom zahtevu italijanskog selektora koji želi da ima dovoljno vremena da spremi reprezentaciju za Euro 2020.

“Kin za mladu reprezentaciju i Fonseku”, piše Korijere da Roma pomno prati mladog reprezentativca Italije koji se nije najbolje snašao u Evertonu.

“Fabijan Ruiz, Napoli zaustavio Barsu”, izveštava Korijere da je Napoli spremio novi ugovor za španskog fudbalera do 2025. godine (aktuelni ističe 2023), značajno povećanje plate i raskidnu klauzulu fiksiranu na 180.000.000 evra. Na taj način predsednik De Laurentis želi da odbije napad Barselone koja je veoma zainteresovana za vezistu Napolija.

“Juve, pojačanje je Feran Tores”, navodi Korijere da je Fabio Paratiči već ispleo mrežu oko supertalentovanog igrača Valensije. Pored Toresa, Bjankoneri imaju u planu da dovedu još dvojicu tzv. milenijalsa: Tonalija i Halanda.

“Inter je sada oprezan sa Sensijem”, objašnjava Korijere da će Stefano Sensi preskočiti meč sa Torinom jer Antonio Konte ne želi da rizikuje da se bivši igrač Sasuola ponovo povredi. Istovremeno će spremniji i odmorniji dočekati odlučujuće mečeve u Ligi šampiona i susret sa Romom na Olimpiku.

TUTTOSPORT

“Platini: Juve, uzmi Mbapea”, poručio je Bjankonerima u intervjuu za torinski list Mišel Platini. Bivši as Juventusa je u Milanu predstavio svoju autobiografiju, “Ogoljeni kralj”, u kojoj je predstavio iz svog ugla poslednjih 30 godina života, odnosno od kada je prestao da igra fudbal pa do skandala koji je stavio tačku na njegov pohod na čelo FIFA.

“Mbape će biti planetarna zvezda u sledećih deset godina”, rekao je Platini i dodao, da bi savetovao svakom klubu koji ima dovoljno novca da uzme francuskog reprezentativca. “Što pre to bolje, jer će njegova cena da raste”, dodao je Mišel.

Platini je rekao da je svestan da su mu vrata FIFA i UEFA zatvorena ali da u svojih 64 godine oseća da može sebi da priušti još jednu životnu avanturu i da mora dobro da izabere poslednji posao svog života jer neće biti drugih prilika. “Le Roi” nije isključio da se uključi u rad “Eca” imajući u vidu odlične odnose koje ima sa predsednikom organizacije najjačih klubova Ervope, Andreom Anjelijem.

“Preterani”, izabrao je Tutosport sličan naslov kao Gazeta za pobedu Italije nad Jermenijom sa 9:1. Na unutrašnjim stranama list ja krstio Mančinijeve Azure kao “Veliku lepotu”. “Plava sinfonoija Mančinijevih dečaka. Evropo, dolazimo”, pumpa Tutosport otpimizam među svojim čitaocima da Italija ima ponovo selekciju kadru za velika dela na najvažijim takmičenjima.

“Telefonski razgovor osvajača Zlatne lotpe rešio problem”, izveštava torinski dnevnik da je Pavel Nedved, potpredsednik Juvea i osvajač Zlatne lopte, pozvao Ronalda između meča Portugalije sa Litvanijom i Luksemburgom i da je sredio stvari sa Ronaldom. “Portugalcu je veoma prijao telefonski razgovor sa Nedvedom i bio je veoma zadovoljan zbog poziva, tako da će sutra ili u četvrtak odvesti ceo tim na večeru i na njoj sve razjasniti sa svojim klupskim drugovima”, tvrdi Tutosport.

“Navijači se mobilizuju protiv skupih ulaznica”, donosi list priču o tome da se klubovi ponašaju dvolično. S jedne strane pričaju kako žele da daju prednost porodicama da mogu zajedno da dolaze na stadione i gledaju utakmice a istovremeno povećavaju cene tradicionalno najjeftinijih meta. Najjeftinija karta za meč Breša - Atalanta će koštati 47 evra. Istovremeno se ističe da su stadioni u Italiji po komforu koji pružaju daleko iza onih u Bundesligi ili Premijer ligi.

Piše: Željko Pantelić