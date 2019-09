Teniski trener Toni Nadal kaže da Rafael Nadal ima šanse da završi godinu kao najbolji teniser na svetu i tako prestigne Novaka Đokovića. Srpski teniser je prvi na ATP listi sa 9.865 bodova, dok Nadal ima 9.225 i tako drži drugo mesto.

Stric španskog igrača ističe da je takav scenario moguć, pošto je njegov Bik sa Majorke osvojio turnir u Montrealu i US Open.

“Ako Rafa bude igrao sve turnire do kraja godine mogao bi da završi na broju jedan. Ne znam gde će on i Novak Đoković igrati, ne znam njihove kalendare. Rafa ne brani nijedan poen i to je dobro, iako je tvrda podloga omiljena Đokoviću“, naveo je Toni Nadal.

On je istakao da je predstojeći Lejver kup zanimljivo takmičenje.

“Proteklih godina su timovi Evrope bili bolji od timova Sveta, ali nemam jasno mišljenje o tome. Sve u svemu, to je odlična prilika da svi najbolji igrači sveta budu na jedno mestu“, dodao je Nadal.

