Izuzetno bogat program u Evroligi je pred nama ovog utorka. Čak sedam utakmica biće odigrano širom Starog kontinenta i čini se da su se borbe tek zakuvale, te da nam predstoji pravo uživanje u kolima koja predstoje. S obzirom na to da su ove nedelje planirana dva kola u elitnom takmičenju, biće zanimljivo videti koliko će treneri kombinovati kako bi došli do željenog rezultata.

TONJE DŽEKIRI (ASVEL) – tip up više (10,5) – kvota 1,95

Fantastični Tonje Džekiri je u prethodnom kolu protiv Crvene zvezde bio najbolji košarkaš na terenu. Sa svojih 18 poena uspeo je da prekine nešto lošiju seriju rezultata i da jednom rukom faktički odvede Asvel do veoma vredne pobede u Beogradu. Očekuje se da slično ponovi i protiv Anadolu Efesa kod kuće, gde će Francuzi sigurno juriti očuvanje perfektne serije na domaćem parketu.

ZEK LEDEJ (ŽALGIRIS KAUNAS) – tip up više (12,5) – kvota 1,75

Nakon serije odličnih partija gde je na pet utakmica u nizu vezao dvocifren učinak, Zek Ledej je u prethodnom kolu protiv Olimpijakosa malo pao i ubacio svega četiri poena. Doduše, na terenu je proveo znatno manje vremena nego inače, što bi moglo da znači da ga je Šarunas Jasikevičijus štedeo za ovonedeljni „dupli program“. Zbog toga „plus“ deluje kao sasvim realna opcija.

LUK SIKMA (ALBA BERLIN) – tip up više (9,5) – kvota 1,75

S obzirom na to da će meč sa Crvenom zvezdom propustiti Pejton Siva, koji je najbolji igrač Albe iz Berlina, deluje logično da deo odgovornosti preuzme Luk Sikma koji spada u red najkorisnijih u dosadašnjem toku sezone. Amerikanac je protiv Panatinaikosa prikazao najbolju partiju do sada i čini se da bi protiv Zvezde mogao bar upola da je ponovi i dođe do dvocifrenog učinka.

BILI BERON (CRVENA ZVEZDA) – tip up više (13,5) – kvota 1,85

Sporije je Bili Beron krenuo u novu sezonu, ali u poslednje tri nedelje pokazuje svu raskoš i čini se bolje parije nego i na samom kraju prethodne sezone. Na poslednje tri utakmice Crvene zvezde u Evroligi, američki košarkaš bio je najbolji na parketu, a u odsustvu Džejmsa Gista, mogao bi da ponovo preuzme ulogu lidera u timu.

NIKOLA MILUTINOV (OLIMPIJAKOS) – tip up minus (11,5) – kvota 1,75

Opšti je utisak da je Nikola Milutinov prethodne sezone pružao nešto bolje partije za Olimpijakos nego što je to slučaj na početku nove. Doduše, Pirejci zaista kolektivno igraju veoma loše od samog starta Evrolige, pa se krivica zbog lošeg utiska delimično može svaliti i na to. Ovako, grčkom timu sledi sudar sa Bajernom u Nemačkoj gde zaista ne deluje da bi Milutinov mogao da prebaci 11 poena.

VASILIJE MICIĆ (ANADOLU EFES) – tip up više (15,5) – kvota 1,85

Vasa Micić je u formi karijere i deluje da bi prebacio svaku granicu koju mu postavite u ovom trenutku. Onaj „kiks“ protiv Panatinaikosa kao da ga je dodatno motivisao, pa je srpski plejmejker nakon toga vezao dve partije za pamćenje. Olimpijakosu je ubacio 27 poena, dok je protiv Zenita stao na 24 poena, ali bez ijednog jedinog promašaja na čitavoj utakmici. To je valjda sasvim dovoljan razlog za novi „plus“ večeras protiv Asvela.

SERHIO LJULJ (REAL MADRID) – tip up više (11,5) – kvota 1,85

Ko može preko granice, ako ne Serhio Ljulj? Preiskusni Španac već nekoliko puta je dokazao da i pored svojih godina i dalje u sebi ima onaj dobri šmek, pa je tako u dosadašnjem toku sezone uvek zasijao kada je to bilo najpotrebnije. Večeras protiv Himkija, čini se da može do novog plusa, jer će i sam duel biti igran na veliki broj poena i poseda.

BOJAN DUBLJEVIĆ (VALENSIJA) – tip up više (12,5) – kvota 1,85

Ako je nešto ove sezone jasno u Evroligi, to je da će Bojan Dubljević postići dvocifren broj poena. Crnogorski košarkaš je samo na jednoj utakmici do sada „propustio“ da postigne deset ili više poena, pa stvarno ne deluje da bi mogao da ima problema i u derbiju začelja protiv Zenita iz Sankt Peterburga. Možda večeras ponovo dobije snažnu podršku i od Vanje Marinkovića, koji blista u poslednje vreme.

EVROLIGA – IGRAČI

Lukas Lekavičijus (Žalgiris): 2,03 (granica 7,5) 1,70

Džimer Fredet (Panatinaikos): 1,85 (granica 12,5) 1,85

Rokas Giedraitis (Alba Berlin): 1,85 (granica 13,5) 1,85

Lorenzo Braun (Crvena zvezda): 1,75 (granica 11,5) 1,95

Greg Monro (Bajern Minhen): 1,85 (granica 13,5) 1,85

Vasilis Spanulis (Olimpijakos): 1,75 (granica 9,5) 1,95

Edvin Džekson (Asvel Lion): 1,85 (granica 9,5) 1,85

Šejn Larkin (Anadolu Efes): 1,85 (granica 16,5) 1,85

Nemanja Nedović (Olimpija Milano): 1,75 (granica 10,5) 1,95

Skoti Vilbekin (Makabi Tel Aviv): 1,85 (granica 15,5) 1,85

Fakundo Kampaco (Real Madrid): 1,85 (granica 10,5) 1,85

Aleksej Šved (Himki Moskva): 1,85 (granica 22,5) 1,85

Brok Motum (Valensija): 1,95 (granica 7,5) 1,75

Gustavo Ajon (Zenit Sankt Peterburg): 1,95 (granica 11,5) 1,75

EVROLIGA – 9. KOLO

Utorak

18.30: (1,70) Žalgiris Kaunas (14,5) Panatinaikos (2,30)

20.00: (1,35) Alba Berlin (16,0) Crvena zvezda (3,50)

20.30: (1,55) Bajern Minhen (14,5) Olimpijakos (2,70)

20.45: (3,05) Asvel Lion (15,0) Anadolu Efes (1,45)

20.45: (1,70) Olimpija Milano (14,5) Makabi Tel Aviv (2,30)

21.00: (1,30) Real Madrid (16,0) Himki Moskva (3,90)

21.00: (1,30) Valensija (16,0) Zenit Sankt Peterburg (3,90)

Sreda

21.00: (1,45) Barselona (15,0) Fenerbahče (3,05)

21.00: (2,55) Baskonija (14,5) CSKA Moskva (1,60)

Piše: Srđan TODOROVIĆ

Foto: MN Press / Shutterstock