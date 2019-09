Zidanova formacija 4-2-3-1 doživela je i definitivni brodolom debaklom u Parizu, pa u narednom periodu definitivno više neće biti korišćena u Real Madridu, piše AS.

Madrđani će zaigrati sa dva ofanzivna igrača, ali ne zbog toga što je napad problem, već kako bi se sprečili problemi u defanzivi, s obzrom da je na dosadašnjih pet utakmica u sezoni primljeno čak devet golova. Najviše problema ima u veznom redu, koji su prouzrokovani povredama Luke Modrića i Iska, ali i Federika Valverdea, čime je rotacija u manevru u potpunosti sužena.

AS navodi da se u ovom trenutku Zidan dvoumi između formacije 4-4-2 i 4-3-1-2, ali to ne znači da će prostor u startoj postavi dobiti Luka Jović, već će najistureniji igrač uz Karima Benzemu biti Eden Azar. Naravno, mladi napadač Orlova će svoju šansu kao i do sada vrebati sa klupe, u nadi da će uskoro postići premijerni pogodak u dresu Kraljevskog kluba i probiti tu nevidljivu psihološku barijeru.

Zidan je zazidan: Otkaz bi koštao Madriđane 80.000.000 evra

Zidan će sa promenom sistema, već u nedelju na stadionu Ramon Sančez Pishuan, pokušati da dobije na posedu i ofanzivi, kako bi došao do situacije da se njegov tim pita na terenu. Francuz je toko pripremnog perioda, ali i početkom sezone često prelazio na formaciju 4-4-2, ali ni ona nije dala željeni rezultat, tako da nije isključeno da u prvi plan izbije sistem 4-3-1-2.

Madriđani su tako igrali u prijateljskoj utakmici protiv Rome. Tada su trojku na sredini terena činili Modrić, Kazemiro i Kros, ispred je bio Isko, a u napadu Benzema i Azar. Sama ta činjenica pokazuje koliko povrede u ovom trenutku prave problema Madriđanima.

Gostovanje lideru iz Sevilje od ogromne je važnosti za Real Madrid u ovom trenutku, s obzirom da bi eventualni poraz mogao da naporavi ozbiljne komplikacije Zidanovom timu i značajan zaostatak na tabeli.

Foto: Reuters