Slabo paljenje Šalkea platili su Herta i Paderborn. I to skupo. Četa Davida Vagnera upalila je motore i nemilice trese mreže rivalima, pa joj večerašnje gostovanje Majnca na premijeri 5. runde Bundeslige dolazi kao poručeno. Rival je primio 13 golova, najviše od svih u ligi i trend bi mogao da se nastavi...

Može se reći da je forma Šalkea u usponu, iako gledajući raspored do sada, možemo da se konstatuje da je sve otprilike i očekivano. U prvom kolu su Rudari gostovali Menhenladbahu i jedan osvojen bod je sasvim zadovoljavajući. U drugom su dočekali Bajern pa je i taj poraz nešto što je moglo da se predvidi. Jeidni problem u ta prva dva kola je taj što momci sa Feltins Arene nisu postigli gol. Ipak, sve su potom nadoknadili. Prvo su Hertu pred svojim navijačima savladali sa 3:0, da bi u prošlom kolu odigrali najbolju utakmicu i u gostima Paderbornu su slavili sa 5:1. Osam golova u dva meča, ali se niko posebno nije izdvojio i samo je Harit postigao dva. Oba Paderbornu u prošlom kolu, kada je trener Vagner menjao sastav koji je pobedio Hertu. Izostao je Mekeni, dok zbog povrede nije bilo Ramana. Srpski reprezentativac Matija Nastasić trebalo bi ponovo da meč počne sa klupe.

Majnc je vrlo loše izgledao u prva tri kola, kada je izgubio uz čak 12 primljenih golova. Pola od toga su igrači trenera Sandra Švarca primili u Minhenu protiv Bajerna, gde su čak i poveli pa onda doživeli brodolom. Tu nisu ni računali na bodove, ali svakako jesu na gostovanju Frajburgu, gde su se takođe loše proveli porazom 3:0, iako su golove primili u finišu meča. Očekivali su da mogu da pariraju i Borusiji Menhengladbah na svom terenu, ali su opet kao i u Minhenu samo poveli. Posle toga tri primljena gola i poraz, tako da je drugi domaći meč protiv Herte već dočekan pod velikim imperativom. I opet su Nulfunferi stigli do prednsoti preko svog najraspoloženijeg igrača Robina Kvajsona, a kada su gosti izjednačili sedam minuta pre kraja, činilo se da od pobede opet neće biti ništa. Spasio ih je štoper Sent Žust samo dva minuta pre kraja, a upravo on je bio jedan od novajlija u timu nakon debakla u Bavarskoj. I ne samo on, jer je i Kvajson neočekivano protiv Bajerna bio na klupi i trener Švarc je još promenio još četiri igrača, uključujući i golmana Milera, koji se povredio.

NEMAČKA 1 - 5. KOLO

Petak

20.30: (1,70) Šalke (3,70) Majnc (5,10)

Subota

15.30: (1,38) Leverkuzen (5,00) Union Berlin (7,75)

15.30: (1,10) Bajern Minhen (10,0) Keln (17,0)

15.30: (1,95) Frajburg (3,50) Augzburg (3,90)

15.30: (1,70) Herta (4,00) Paderborn (4,70)

18.30: (4,50) Verder (3,90) RB Lajpcig (1,75)

Nedelja

15.30: (1,70) Menhengladbah (3,90) Fortuna Diseldorf (4,80)

18.00: (4,60) Ajntraht (3,80) Dortmund (1,75)

Ponedeljak

20.30: (2,00) Volfzburg (3,60) Hofenhajm (3,60)

*** kvote su podložne promenama

Foto: Reuters

