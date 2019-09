Eden Azar protiv Pari Sen Žermena

Mora da se razume: ipak je to najveći klub na svetu. I kad Real izgubi sa 0:3 od Pari Sen Žermena bez Nejmara, Kilijana Mbapea i Edinsona Kavanija logično je očekivati da se na pleća igrača i stručnog štaba svali lavina kritika. Španski mediji se doduše još nadaju da će Kraljevski klub zaigrati kao što mu ime nalaže i poprilično štede Madriđane. Ali svi već vide da nešto debelo ne štima. I preko granice su već progovorili o Realovoj krizi. Rolan Kurbis možda nije najzvučnije ime u svetu fudbala, ali jeste trener koji je vodio Bordo, Olimpik Marselj, Ren…

I koji u izjavi za Radio Monte Karlo žestoko udara po Realu. Pre svega po dvojici od kojih se najviše očekuje. Jedan je naravno Eden Azar, 100.000.000 evra plaćeno, pojačanje.

“Azar je bio viđen kao lokomotiva, a u stvari je običan vagon. Stigao je na početak sa šest ili sedam kilograma viška, to je nepristojno. Govori o tome da je lenj, a Realu nisu potrebni takvi igrači”, grmi Kurbis.

Ništa bolje nije prošao ni Zinedin Zidan, koji polako krčmi ugled stečen sa one tri uzastopne titule evropskog prvaka.

“Ne smemo da zaboravimo šta se desilo kad je otišao 2018. godine. Nije imao hrabrosti da sam rešava probleme kad je znao da će ostati bez četvorice ili petorice igrača sa kojima je tri puta osvojio Ligu šampiona. Vratio se da izgradi novi tim posle Ronaldovog odlaska, ali je do sada vukao samo loše poteze. Mnogo negativnih iznenađenja, od spreme igrača do kvaliteta pojačanja”.

I na kraju poenta…

“Sa Pogbom ili bez Pogbe, posle Ronalda – pustinja”, kategorički će Kurbis.

Sa druge strane, Barselonina legenda Ćavi ne gleda na celu ovu situaciju tako kataklizmično. Naprotiv…

“Real u krizi? Ne, ne uopšte. Preživeo sam to mnogo puta. Real ima 1.000 života. I ovo iz prošle sezone je čudo. Sad će se ponovo boriti za sve pehare. Sigurno”, kaže Ćavi.

Znaćemo nešto više već u nedelju od 21 sat, kada Real ode na noge Sevilji na stadionu “Sančez Pishuan”

(FOTO: Reuters)