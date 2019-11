Ako je vreme da se oglasi crvena sirena, onda je sad pravi momenat! Zvezda je u slobodnom padu, bez naznaka da bi nešto moglo da se promeni u skorije vreme... Albina šuterska klinika pretila je da dovede do pravog debakla, ali na kraju konačna razlika ostaje “samo“ poena - 92:80 (21:15, 25:19, 21:20, 25:26).

Alba posle devet kola dolazi do treće pobede, dok će Crvena zvezda sigurno ostati na začelju tabele i sada je samo pitanje ko će uz šampiona Jadranske lige držati fenjer. Zvezdina odbrana potpuno se raspala zbog gotovo perfektne egzekucije Albine šuterske klinike. Koliko je zapravo Albina ofanziva egzekucija bila dobro, odnosno Zvezdina odbrana u rasulu govori podatak da 92 poena crveno-beli nisu primili ni od sila kakve su Real, Efes, Barselona, Himki, Panatinaikos... Na sve to, legendarni trener Aito Garsija Reneses je bio lišen pomoći najboljeg igrača Pejtona Sive i odličnog Tajlera Kavanoa. Njegov kolega Andrija Gavrilović imao je u rosteru Derika Brauna, ali je uz Džejmsa Gista na hlađenju bio i Mohamed Faje, što je drastično uticalo na to da se Luk Sikma razigra pored nemoćnog Dejana Davidovca i odigra najbolju utakmicu ove sezone sa 18 poena, devet skokova i 32 indeksna poena...

ALBA – CRVENA ZVEZDA 92:80

/21:15, 25:19, 21:20, 26:26/

Dvorana: Mercedes Benc Arena, Berlin;

Gledalaca: 8.076;

Sudije: Boris Rižik, Are Haliko, Sebastijen Klivaž.

ALBA BERLIN: Mejson -, Gifaj 13, Erikson 5, Matisek 3, Šnajder 2, Breneke -, Hermanson 16, Ogbe -, Timan 3, Noko 10, Sikma 18.

CRVENA ZVEZDA: Kuzmić 10, Braun 7, Čović 9, Braun 9, Davidovac 8, Lazić 2, Beron 9, Dobrić 9, Dženkins 2, Simanić -, Jovanović 3, Odžo 12.

Alba je Crvenu zvezdu nadigrala odličnim napadačkim intenzitetom, što i jeste Aitova trenerska filozofija, a kada je uspostavila ritam razlika je postepeno rasla do momenta kada je dostigla maksimalnih 16 poena. Pretilo je u nekoliko navrata da Crvena zvezda u Berlinu doživi pravi debakl, ali je uvek nekao uspevala da odgovori. Prvo serijom faulova uz dodatno slobodno bacanje, gde su Majkl Odžo i Ognjen Kuzmić držali rezultat aktivnim, dok je pravim defanzivnim pristupom na startu drugog poluvremena distanca bila spuštena na jednocifrenu brojku (49:40), ali to nije uspela da materijalizuje.

Pre svega nemoguće šuteve ubacivao je Lendri Noko, čak i kada bi Kuzmić odigrao vrhunsku odbranu, a onda bi gorivo dodavao neko iz kvarteta Gijedraitis – Sikma – Gifaj – Hermanson! Alba je i bez dvojice važnih igrača kažnjavala svaku Zvezdinu grešku kojih je ponovo bilo previše. Mada je Zvezda skupila 21 timsku asistenciju, to se na parketu nije osetilo. Individualna odbrana bila je nepostojeća, timska tek na momente u pravom ritmu. Sve to dovelo je do toga da samopouzdanje igrača opadne, a bez iskusne kajle Stratosa Perperoglua nije bilo ni sigurnih poena i lakših rešenja u napadačkoj trećini...

Albina nadmoć može lako da se provuče kroz statistiku – 21/36 za dva poena (58,3%) i 12/25 za tri poena (48%), uz standardnih 20 asistencija, što je timski prosek ove sezone. Zvezda je većinu od 48 šuteva za dva poena izvela ispod samog koša, sa svega 45 odsto uspešnosti (22 pogotka), a ni šut sa distance nije bio u pravim okvirima (8/20).

Bili Beron kao da se ponovo vratio dva koraka unazad pa je najveći deo utakmice bio nevidljiv. Na kraju samo devet poena (3/10 za tri, 3/7 za tri), korisni su bili jedino Odžo i Kuzmić koji su skupio 22 poena i osam skokova zajedno. Filip Čović je odigrao najbolju evroligašku utakmicu u karijeri sa devet poena i osam asistencija, ali čak i njegova dodavanja za dvojicu centara bila su bezopasna, jer bi na drugoj strani Alba lako neutralizovala njihov učinak. Gijedraitis bio je najefikasniji igrač utakmice s 22 poena (8/13 iz igre, 4/8 za tri), uz pet skokova i indeks 26. Hermanson je imao 16, a Gifaj 13 poena. Veliki problem za Albu mogao bi da bude potencijalni potres mozga Johanes Timana kada ga je Majkl Odžo dva puta nenamerno udario u glavu. Prvi put mu je izbio deo zuba, drugi put bacio na parket, posle čega je jedva odšetao do svlačionice uz pomoć klupskih lekara.

Zvezda nešto mora da menja, pod hitno. Zapravo, više stvari. Ako ostane ovako, teško da će Zvezda moći da ispravi sve dosadašnje greške... Plasman u TOP 8 može da ostane san, veći problem biće ugrožena odbrana titule...

EVROLIGA – 9. KOLO

Utorak

Žalgiris - Panatinaikos 85:86

/Lidej 15 - Kalates 19p, 12as/

Alba Berlin - Crvena zvezda 92:80

/Gijedraitis 22 - Odžo 12/

Bajern Minhen - Olimpijakos 82:77

/Lo 19 - Boldvin 19/

Asvel Lion - Anadolu Efes 84:90

/Džekiri 12 - Larkin 19/

Olimpija Milano - Makabi Tel Aviv 92:88

/Skola 20 - Vilbekin 25/

Real Madrid - Himki 104:76

/Rendolf 19 - Krejmer 14/

Valensija - Zenit 94:90

/Abalde 18 - Renfro 17/

Sreda

21.00: (1,45) Barselona (15,0) Fenerbahče (3,05)

21.00: (2,55) Baskonija (14,5) CSKA Moskva (1,60)

