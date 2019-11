Nisu košarkaši Reala imali najbolji uvod u evroligašku nedelju duplog programa s porazom od Bilbaoa u produžetku, ali sve je to došlo na naplatu već protiv Himkija! Kralj je razneo Himki u paramparčad i prebacio stotku u jednoj od najboljih predstava ove sezone za ukupnih 104:76! Verovatno ne postoji lepši poklon trofejnom stručnjaku Pablu Lasu za jubilarnu 500. pobedu otkako je na klupi Reala.

Ako se neko uplašio da bi Real mogao da odigra tradicionalno težak meč s Himkijem – prevario se! Kakva timska košarka bivšeg šampiona Evrope! Već do poluvremena bilo je ogromnih 26 poena razlike, a na semaforu je stajao rezultat – 65:39! Istina, do pauze Himki je uspeo da smanji zaostatak za tri poena, ali to nije promenilo činjenicu da je Real odigrao uragansko poluvreme s 65 poena, u rangu NBA klubova! Već tada najbolji igrač utakmice Entoni Rendolf imao je 16 poena i indeks 20, dok ga je Fakundo Kampaco ispratio s 12 poena i indeksom 18! Na kraju je slovenački reprezentativac imao 19 poena uz pet od šest hitaca sa distance, svetski vicešampion s Argentinom imao je 15 poena i pet asistencija, uz tri ukradene lopte, dok je Valter Tavares imao isti broj poena i pet skokova. Džejsi Kerol i Džordan Miki upisali su po 13 poena.

Real je u nastavku utakmice laganim ritmom podizao razliku do maksimalnih 37 poena (86:49), a u poslednju četvrtinu ušlo se kod rezultata 92:56... Goste iz Podmoskovlja šut nije služio kao inače, a nije bilo nikakvog defanzivnog odgovora na sve što je Real spremio za večeras. Aleksej Šved i Entoni Gil imali su po 12 poena, ali je najefiakasniji bio Kris Krejmer s 14 poena. Stefan Jović odigrao je 19 minuta i imao pet poena (2/5 iz igre), uz tri asistencije i dva skoka.

Fantastičnoj Makabijevoj seriji pobeda došao je kraj! Posle 12 uzastopnih recki, od čega šest u Evroligi, Ponosu Izraela na put se isprečila milanska Olimpija – 92:88.

Domaćin je u tesnoj završnici ostao pribraniji i napravio veliki podvig kojom je izbrisao onaj poraz od Himkija prošle sedmice. Sjajnu rolu odigrao je Serhio Rodrigez s dabl-dablom od 18 pšoena i 11 asistencija, dok je Luis Skola nastavio da dominira evropskim parketima sa 20 poena (6/10 iz igre, 3/4 za tri) uz sedam uhvaćenih i tri podeljene lopte! Vladimir Micov je meč završio sa 13 poena (5/9 iz igre, 4/6 za dva) i četiri skoka za blizu 27 minuta, dok je Nemanja Nedović ubacio 11 poena (4/8 iz igre, 3/5 za tri) za četrnaest i po minuta. Skoti Vilbekin bio je najbolji kod Makabija s 25 poena (6/10 za tri).

Fantastičan podvig napravila je Valensija koja je istopila minus od 11 poena iz sredine treće četvrtine i u potpunosti okrenula stvari, da bi u neizvesnoj završnici slavila nad Zenitom sa 94:90.

Slepi miševi su do pobede stigli sigurnom realizacijom sa slobodnih bacanja, gde su prednjačili Džordan Lojd, kapiten Bojan Dubljević i Tobi Majk. Istina i gosti su do poena u poslednja dva minuta stigli mahom sa penala, ali je Valensija imala tu minimalnu zalihu zahvaljujući možda i ključnom hicu Giljema Vivesa za tri poena i rezultat 78:72 na četiri minuta pre kraja. Zenit je malo šta mogao da pogodi u završnici i praktično sve je zavisilo od šuta s penala, gde je Valensija iskoristila prethodnu distancu da dođe do treće pobede u Evroligi.

Ipak, prvo ime utakmice bio je Alberto Abalde s 18 poena, dok je Lojd imao poen manje. Majk Tobi je ubacio 12, a Vives 10 poena, dok je Dubljević iskombinovao osam poena i 11 skokova. Vanja Marinković je posle dve odlične partije odigrao nešto slabije i za 13 minuta imao samo dva poena (1/4 za dva). Vil Tomas i Aleks Renfro su na drugoj strani imali po 17 poena, s tim što je bivši plejmejker Partizana dopisao i šest asistencija i pet skokova. Gustavo Ajon ubacio je 13 poena, a Zenit ostaje na začelju tabele sa Crvenom zvezdom, dok Fenerbahče ima takođe dve pobede, ali utakmicu manje...

EVROLIGA – 9. KOLO

Utorak

Žalgiris - Panatinaikos 85:86

/Lidej 15 - Kalates 19p, 12as/

Alba Berlin - Crvena zvezda 92:80

/Gijedraitis 22 - Odžo 12/

Bajern Minhen - Olimpijakos 82:77

/Lo 19 - Boldvin 19/

Asvel Lion - Anadolu Efes 84:90

/Džekiri 12 - Larkin 19/

Olimpija Milano - Makabi Tel Aviv 92:88

/Skola 20 - Vilbekin 25/

Real Madrid - Himki 104:76

/Rendolf 19 - Krejmer 14/

Valensija - Zenit 94:90

/Abalde 18 - Renfro 17/

Sreda

21.00: (1,45) Barselona (15,0) Fenerbahče (3,05)

21.00: (2,55) Baskonija (14,5) CSKA Moskva (1,60)

Foto: MN press