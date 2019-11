Panatinaikos se u potpunosti vratio u borbu za TOP 8. Ekipa Jorgosa Vovorasa napravila je veliki brejk u Kaunasu i ostvarila drugu pobedu na gostovanjima, a ukupno petu u Evroligi, pa je sada u stanju da u potpunosti upravlja svojom sudbinom u elitnom takmičenju - 86:85.

Goste je predvodio fanstastini Nik Kalates, koji je postigao 19 poena i imao 12 asistencija na ovom meču, ali je velikan iz Atine u finišu meča bio lišen njegove pomoći, pa je umalo prokockao osetnu prednost, koja je početkom četvrte četvrtine iznosila i 12 poena razlike.

Žalgiris je u poslednjem minutu, uz dosta želje, ali pre svega sreće došao do situacije čak i da pojuri pobedu. Milaknis je pri rezultatu 81:86, na dve sekunde do kraja pogodio trojku uz faul, a onda je pokušao da promaši slobodno bacanje i omogući svom timu da proba preko ofanzivnog skoka da stigne do produžetka. Ipak, ta lopta, koju je iskusni Litvanac prilično jako udario o tablu, završila je u košu, posle čega je ostalo isuviše malo vremena za domaćina. Od pomoći nije bilo ni to što je Rajs promašo oba penala, pošto Lendejl nije uspeo da uputi opasan šut sa čitavog terena.

Panatinaikos je kontrolu nad utakmicom preuzeo još u drugoj četvrtini, kada je prvi put stigao do dvocifrene prednosti (38:28), a u nekoliko navrata, kod vođstva od 15 i 16 poena razlike za goste, delovalo je nema prostora za bilo kakva uzbuđenja. Ipak, ekipa Šarunasa Jasikevičijusa je još jednom pokazala da je nikada ne smete otpisivati, pogotovo u Žalgirio Areni. Na ovom istom mestu za dva dana od 19 časova gostovaće Crvena zvezda.

EVROLIGA – 9. KOLO

Utorak

Žalgiris - Panatinaikos 85:86

/Lidej 15 - Kalates 19p, 12as/

Alba Berlin - Crvena zvezda (u toku)

Bajern Minhen - Olimpijakos (u toku)

Asvel Lion - Anadolu Efes (u toku)

Olimpija Milano - Makabi Tel Aviv (u toku)

21.00: (1,30) Real Madrid (16,0) Himki Moskva (3,90)

21.00: (1,30) Valensija (16,0) Zenit Sankt Peterburg (3,90)

Sreda

21.00: (1,45) Barselona (15,0) Fenerbahče (3,05)

21.00: (2,55) Baskonija (14,5) CSKA Moskva (1,60)

