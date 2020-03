Izjava Nikole Jokića da Aleksandar Đorđević "ne računa" na njega zbog situacije sa Denverom i potpisivanjem novog ugovora otvorila je logičnu diskusiju - s kakvim snagama će Srbija ući u poslednje dve utakmice prve faze kvalifikacija za Svetski kup u Kini naredne godine? Prema saznanjima MOZZART Sporta odgovor je - Orlovi na megdan Gruziji i u susret sa Nemačkom ulazi s najjačim mogućim sastavom.

To znači da selektor Srbije u planu ima i zvaće igrače iz NBA, Evrolige, ali i one koji su odigrali dosadašnji tok kvalifikacija. Od Miloša Teodosića, Bogdana Bogdanovića, Nemanje Bjelice i Bobana Marjanovića, preko Nikole Kalinića, Marka Gudurića, Dragana Milosavljevića, Nemanje Nedovića, Nikole Milutinova, povratnika Vladimira Lučića i Stefana Jovića, kojih nije bilo prethodnih meseci zbog povreda, potencijalnih kandidata Luke Mitrovića i Dejana Muslija, do Miroslava Raduljice, Marka Simonovića, Stefana Birčevića, Ivana Paunića, Dejana Todorovića, Stevana Jelovca i ostalih.

Iz te, prilično brojne grupe asova koji će se naći u kombinaciji za konačni tim, ali i jedne mlade grupe igrača na koje se računa u budućnosti, Đorđević želi da izvuče maksimum. Da okupi ono najbolje i da s njima odradi reprezentativne termine u junu i julu, odnosno u septembru, kada počinje druga runda predigre za Mundobasket.

Sada sve zavisi od dogovora selektora i svih kandidata, sa kojima će obaviti razgovor kako bi čuo njihove želje, razmišljanje i planove za leto. Primera radi, nije dovoljno jasno da li će se kapiten Miloš Teodosić vratiti u tim, iako njegova želja da zaigra postoji. On se oporavio od nezgodne povrede stopala, a u Beograd mu dolaze treneri iz Klipersa kako bi zajedno radili na vraćanju u formu. Teoretski, sa ostalim igračima iz NBA ne bi trebalo da bude problema pošto su oni slobodni od aprila. Igrači iz Evrolige na papiru nisu imali problema da igraju ni usred klupskih sezona, mada su svi na kraju ipak ostali uz svoje timove. Zato će se u koraku odlučivati o svemu. Milana Mačvana i Ognjena Kuzmića neće biti zbog toga što se još oporavljaju od teških povreda.

U međuvremenu, odnosno u periodu između dve kvalifikacione faze (jun-jul i septembar) stručni štab Srbije ima nameru da nastavi rad sa onima koji su bili u rosteru tokom novembra i februara, kako bi se učvrstila hemija i ekipa spremila za obaveze koje predstoje u novembru i decembru ove, odnosno februaru sledeće godine. Tada vedete iz NBA, a gotovo sigurno i Evrolige, neće biti na raspolaganju.

Podsetimo, tokom nedavnih razgovora sa Teodosićem i Kalinićem od obojice smo dobili identičan i jasan odgovor - za Srbiju treba da igra najjači tim igrača koji su u tom momentu dostupni. Tada su istakli da ih tek čeka razgovor sa selektorom Đorđevićem kako bi se utvrdila ekipna strategija za nadolazeći period.

Kako će klupske sezone u vreme odigravanja prve utakmice junsko-julskih termina biti završene, dolazimo do zaključka da će, teoretski, svi biti na raspolaganju, ali da bi eventualne povrede i dogovori sa selektorom mogli da diktiraju konačni izgled tima.

Srbija 29. juna gostuje Gruziji u Tbilisiju, a onda 2. jula igra sa Nemačkom utakmicu u Novom Sadu, gde će se najverovatnije odlučiti ko će biti prvi tim u Grupi G.

Piše: Nikola STOJKOVIĆ (nikolaS_sN)

Foto: FIBA Basketball