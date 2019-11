Saznali smo večeras imena 20 sigurnih putnika na Evropsko prvenstvo 2020. godine, a preostalih četiri učesnika smotre najboljih dobićemo tek posle martovskog baraža u kojem će se naći i reprezentacija Srbije.

Orlovi imaju tu sreću, ako se tako može reći, da već sada znaju ko će im biti rival u prvom polufinalu baraža (Norveška u gostima) dok će drugu potencijalnu prepreku (rivala Škotske u drugom polufinalu lige C) dobiti tek u petak (22. novembra) nakon žreba koji je zakazan u Nionu tačno u podne.

Pozicije učesnika u baražu, kao što je ranije najavljeno, biće izvedene iz plasmana ostvarenog prošle jeseni u novoformiranoj UEFA Ligi nacija, a ono što je trenutno poznato su parovi baraža u dve lige B i D.

Tamo sigurno neće biti nikakvog žreba niti pomeranja selekcija, pa će se za plasman u finale plej-ofa u ligi B boriti Bosna i Hercegovina - Severna Irska, odnosno Slovačka - Republika Irska.

U ligi D takođe znamo parove polufinala plej-ofa, a njih čine Gruzija - Belorusija i Severna Makedonija - Kosovo.

Zapravo, glavni zadatak na žrebu biće popuniti ligu A u kojoj je samo Island zakucani učesnik i to kao nosilac i sigurno će biti i domaćin u polufinalu. Njegovi potencijalni protivnici stižu iz generalnog plasmana u ligi C, a to su Bugarska, Izrael, Rumunija ili Mađarska. Tri od četiri pomenute selekcije ukrstiće se sa Islanđanima u plej-ofu, a ko je kome domaćin odlučiće žreb.

Za nas je najbitnije da ko od četiri pomenute selekcije, dakle Bugari, Izraelci, Rumuni ili Mađari, izbegne ligu A, automatski ostaje u ligi C kao protivnik Škotske u polufinalu i mogući rival Srbije u finalu za plasman na EURO.

Čekamo do petka...

Foto: Reuters