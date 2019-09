Mauricio Sari

Dobijen derbi protiv Napolija, remi u Madridu protiv Atletika na startu Lige šampiona. Ali Torino kao da ne može da prihvati da je Mauricio Sari nekada vodio Napoli. Kao da mu ne veruje. Pa iako za sada Juventus dobro gura – na stranu taj remi u Firenci u prošlom kolu u Seriji A – uporno napada Sarijeve metode rada.

Sada zbog male rotacije. U Torinu smatraju da Sari ne koristi dovoljno sav kvalitet koji ima u timu. A Sari smatra…

“Videćemo još kakva je situacija sa igračima na treningu, pa ćemo odlučiti. Ovde u Italiji smo opsednuti rotacijom. U Engleskoj sam prošle sezone igrao više od 60 utakmica, a ima timova koji izguraju sve to sa 14 igrača. Možda se mi ovde u više oslanjamo na mentalnu energiju nego na fizičku”, odgovara Sari kritičarima uoči subotnjeg sudara sa Veronom.

Kad nešto ne valja, smatra Sari, nije do umora.

“Kad nešto ne funkcioniše volim da razumem šta je i popravim to. Duge lopte recimo, to je nedostatak koncetracije i agresije. I to možemo da rešimo. Tim samo treba da bude organizovan, a to možemo da imamo samo ako imamo kontinuitet na ključnim pozicijama. Menjaćemo kad neko bude umoran”.

Ovakvo razmišljanje Sarijevog trenera delom je razlog zbog kojeg Paulo Dibala još nije odigrao meč u startnih 11 Juventusa posle leta u kojem mu je Juve tražio kupca, ali on nije želeo da ide. Nije se naigrao ni Federiko Bernardeski, mada je protiv Fjorentine menjao povređenog Daglasa Kostu na krilu.

“Da nisam mislio da je Dibala spreman ne bi ga uveo u odlučujućem trenutku. Možda još nije na vrhuncu svoje igre, ali može da nam pomogne. Što se tiče Bernardeskija, u budućnosti ga vidim kao specijalca u vezi, ne kao krilo. Međutim, sad mi je potreban u napadu”, odgovara Sari.

(FOTO: Reuters)