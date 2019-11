Sve možete da kažete Brazilcima, samo ne smete da im dirnete u Pelea. Isto tako je i sa Argentincima i njihovim idolom Maradonom...

Zato svako poređenje između Lea Mesija i Pelea nervira selektora Brazila Titea. Ceni on majstora iz Barselone, ali tvrdi da je njegov stariji zemljak dimenzija za sebe. Bog kakav više nikada neće hoditi zemljom.

Možda tome doprinosi delom i činjenica da su se Mesi i Tite sporečkali pre nekoliko dana na prijateljskoj utakmici dve reprezentacije, kada mu je Argentinac rekao da ućuti...

„Pele ne može da se uporedi ni sa kim. Čim čujem da neko hoće da stavi u istu ravan Pelea i nekog drugog igrača, više ga ne slušam“, poručuje Tite.

On tvrdi da Mesija jako ceni.

„Mesi je fenomenalan, rekao sam jednom da je fantastičan, ali to sam mislio u današnje vreme, u poređenju sa sadašnjom njegovom konkurencijom. Pele je van svih okvira i to ne govorim samo zato što sam Brazilac. Kod njega ne možete da nađete nijednu manu. Za mene bilo kakva poređenja sa njim nemaju nikakav kredibilitet“, kaže Tite.

Doneće mu ovo lepe poene kod Pelea, koji je poznat kao čovek koje je vrlo škrt na komplimentima za druge.

Foto: Reuters