Čuvena La Masija. Fabrika fudbala u Barseloni koja je u sazvežđe lansirala asove poput Mesija, Ćavija, Inijeste, Pujola, Pikea, Busketsa, Albe, Valdesa, Pedra, Gvardiole, Serđija, Amora...

Već godinama je Barselona prepoznatljiva po svojoj čuvenoj akademiji na čijem čelu se od letos nalazi slavni Patrik Klajvert. Legendarni Holanđanin je kao igrač ostavio dubok trag u Barseloni da bi se prošlog leta posle 15 godina vratio u klub kao direktor omladinskog pogona.

Klajvert je posle bogate igračke karijere krenuo u novu od početka. Bez sujete i prepotencije je pristajao da radi „male poslove“ i uči korak po korak. Upisao je i završio trenersku školu u Holandiji. Potom je bio trener napadača u AZ Alkmaru, pa pomoćnik u autralijaskom Brizbejnu. Vratio se u Holandiju kao pomoćnik u NEC Najmehenu gde je opet bio zadužen za rad sa napadačima. Potom je bio u stručnom štabu reprezentacije Holandije kod Luja van Gala kao jedan od nekoliko pomoćnika. Nakon toga je postao selektor male karipske zemlje Kurasao koja je nekadašnja holandska kolonija i paralelno je radio kao trener Ajaksovog U-19 tima. U leto 2016. je napustio oba posle kada je dobio ponudu da postane direktor fudbala u Pari Sen Žermenu. Nakon toga je bio pomoćnik Klarensu Sedorfu u Kamerunu da bi prošlog leta došao u Barselonu gde je kao igrač dao 122 gola na 257 utakmica.

Takva veličina poput Klajverta nije birala poslove. Hteo je da uči. Nije odmah tražio direktorsku fotelju, predsedničku funkciju, neku atraktivnu trenersku ili selektorsku klupu, niti je ušao u menadžerske vode. Išao je normalnim i priordnim putem.

Bogato iskustvo, poznavanje kluba i mentaliteta, kao i već oproban rad sa decom su ga preporučili da preuzme jednu od najodgovornijih funkcija u Barseloni.

„Barselona ima svoj stil već duže od 40 godina i moramo da mu ostanemo verni. Naravno, u nekim situacijama, potrebno je da ga malo korigujemo ali na kraju zadržavamo vrednosti i stil koji ovaj klub baštini. Svakodnevno viđam mnogo talentovanih dečaka u svim selekcijama. Mnoge stvari su ovde odlično funkcionisale i pre mog dolaska“, kaže Klajvert u intervjuu za Mundo Deportivo.

Poslednjih godina je bio primetan pad u broju igrača koji su iz Barsine škole uspeli u prvom timu.

„Zato što ima mnogo kvaliteta u prvom timu. Ali očigledno je da postoji prostor za mlade igrače. U predsezoni putuju sa prvim timom i na njima je da se dokažu treneru koji onda bira koga će da priključi. Osim kvaliteta, za igranje u Barseloni je potreban i jak karakter za igranje u velikim utakmicama. Nije lako, ali Barsa je veliki klub sa velikom vizijom i ako je igrač došao do njenog prvog tima, to je očigledno zato što ima kvalitet“.

Primeri igrača poput Karlesa Pereza ili Ansua Fatija koji su ove sezone ušli u prvi tim pokazuju da talenata i dalje ima u Barseloni.

„Moramo da ubedimo decu da ne odlaze iz La Masije i da je ovo najbolje mesto na svetu za razvoj. Ja sam kao dete prošao čuvenu Ajaksovu školu i znam kakav je osećaj i šta je toj deci u glavama. Igrači i roditelji sada vide da mladi fudbaleri mogu da zaigraju za prvi tim Barse ili Barsu B“.

Ipak, većina igrača odlazi na pozajmice u druge klubove kada dođu na prelaz iz Barse B u prvi tim.

„Nekima je potrebno da igraju na drugim mestima da bi napredovali. Ali pod našom kontrolom. Imamo dogovor sa Utrehtom koji je odlično mesto za napredak. Moramo da budemo sigurni da će naši igrati kada odu negde na pozajmicu. Jer, ako ne igraju, onda nema potrebe ni da odlaze iz Barselone“.

Kao Miranda?

„Takve stvari ne smeju da se dešavaju. Ni klubu, ni igračima. Velika je šteta i loše se osećam što Miranda ne igra u Šalkeu“.

Ipak, Barsa se ne libi da kupuje mlade talente. Već nedeljama se spekuliše o dolasku supertalentovanog Nemca Karima Adejemija iz Red Bul Salcburga za kojeg je Barsa spremna da plati i preko 15.000.000 evra. Iako momak ima samo 17 godina i još nije odigrao ni utakmicu za prvi tim Salcburga već se kali u filijali Liferingu.

„Čuo sam i ja tako nešto“, kaže Klajvert uz osmeh i dodaje: „Videćemo šta će se desiti u budućnosti. Znam tog momka i jako je dobar igrač“.

Barselona kupuje i najbolje mlade fudbalere sveta pa je tako još zimus kaparisala Frenkija de Jonga iz Ajaksa, a želela je i njegovog saigrača Matijsa De Lihta.

„Lično nisam pokušavao da ubedim De Lihta da dođe u Barselonu. Samo sam mu rekao sve pozitivne stvari koje donose ovaj klub i grad. Očigledno je da je on sjajan defanzivac i na kraju je sam napravio izbor. Mislim da sada žali što je tako postupio, ali šta da radimo. U životu čovek donosi nekad dobre, nekad loše odluke. Treba izvlačiti pouke iz svake od njih. Što se De Jonga tiče, deluje da mu ide dobro. Kada ga vidite kako igra, imate osećaj da je član ovog kluba već godinama. I ranije sam znao da je on jako kvalitetan igrač, a sada to pokazuje igrajući za Holandiju i Barselonu. Srećan je u Barsi i to se vidi na njegovom licu dok igra“.

Krajem veka Katalonci su kukali na Luja van Gala koji je od Barselone napravio holandski koloniju sa gomilom svojih zemljaka među kojima je bio i Klajvert. Navijači su žalili što nema dece iz Barsine akademije. Tada je došlo do zaokreta i lokalnim igračima je pružena veća šansa, pa su se desili Mesi i ostali. Klajvertov posao je sada da lansira neke nove.

(FOTO: reuters)