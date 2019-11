"Videćemo šta će se desiti u budućnosti. Znam ga, on je vrlo dobar fudbaler", izjavio je novi direktor Barsine La Masije Patrik Klajvert u intervjuu za Mundo Deportivo, a u vezi Karima Adejemija (na slici). Prema informacijama iz Austrije, Kataloncima je odbijena inicijalna ponuda od 15.000.000 evra za supertalentovanog 17-godišnjeg napadača Salcburga, koji nastupa na pozajmici u drugoligašu Liferingu i koji je zaludeo fudbalski svet.

Barsino nećkanje pokušava da iskoristi Borusija iz Dortmunda koja je ozbiljno zainteresovana za omladinskog reprezentativca Nemačke. Milioneri ga vide kao idealnu zamenu za Džejdona Sanča (19) čiji se odlazak sa Vestfalena očekuje sledećeg leta, a mladi Adejemi, inače centarfor solidno se snalazi i kao krilni napadač što je upravo uloga Engleza.

Karimov matični klub Red Bul Salcburg pozajmio ga je svojoj filijali do sledećeg leta, a mladi Nemac u Mocartovom gradu ima ugovor do juna 2021. godine. On je karijeru počeo u Bajernu, zatim prešao u Unterhahing odakle se prošlog leta za 3.350.000 evra preselio u Salcburg.

Pored Borusije iz Dortmunda i Barselone za momka rođenog u Minhenu 2002. godine zanimaju se i Arsenal i Liverpul, klubovi poznati po krstarenju germanskim podnebljem u potrazi za talentima. Karim Adejemi je trenutno vodeći strelac Liferinga sa pet golova na 11 utakmica, a ima i dva pogotka za omladince Salcburga u Ligi šampiona.

Ukoliko bi obeštećenje premašilo cifru od 15.000.000 evra, Adejemi bi mogao da uapdne u grupu najskuplja fudbalera sveta od 17 godina ikada, gde su u samom vrhu Alešandre Pato, Pjetro Pelegri i Viljem Gubels. Očekivanim odlaskom Sanča sa Vestfalena otvoriće mu se vrata kluba koji obožava da pruži šansu mladima i napravi od njih zvezde.

Uostalom, primer Engleza i ostalih talenata koji su se proslavili u Bundesligi pokazuje zašto bi za Adejemija žuto-crni dres bio prava stvar. A za Barselonu, ima vremena...

Foto: FCLiefering