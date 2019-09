Filipe Kutinjo je ovog leta stigao u Bajern iz Minhena. Protiv Crvene zvezde je pokazao za šta je sve spreman, imao je par šansi, ali ga gol nije hteo.

Ipak, trener Bajerna Niko Kovač ističe da je zadovoljan učinkom svog veziste, te da je Brazilac dobro odigrao meč protiv Crvene zvezde.

"Filipe je pokazao šta može da učini sa loptom protiv Zvezde", rekao je Kovač.

Nastavio je da obrazlaže Kovač igru svog igrača...

"Sposoban je da prepozna određene situacije, a njegova igra sa loptom je senzacionalna. Njegovi saigrači ga sve više gledaju i razumeju se sve bolje sa njim. Sve je bolji i bolji. Protiv Zvezde je pokazao šta može da učini i to samo treba da podvuče u narednim sedmicama", rekao je Kovač.

Imao je Kovač zanimljivo viđenje toga da li da drži Filipea Kutinja i Tomasa Milera u igri u isto vreme.

"To bi bilo previše napadački. Oba igrača imaju svoje kvalitete, ali nam je potreban dobar balans. Nisam to do kraja odbacio kao mogućnost, ali u ovom momentu to nije opcija", rekao je Kovač.

Bajern je dobio prvi meč Lige šampiona protiv Zvezde sa 3:0. Videćemo kako će to izgledati kada bavarski velikan bude dolazio u Beograd.

FOTO: Reuters