Nekom je drago, a nekom krivo, tek večeras se završavaju Euro kvalifikacije. A to znači da nije sve rešeno.

Istina, malo je toga ostalo na talonu, ali treba ispratiti dva susreta, koja smo i ubacili u ovaj BONUS TIKET 01, a to su Vels - Mađarska i Slovačka - Azerbejdžan. Dodali smo na to dva "revijalna" meča, ne bi li ispunili normu i to Poljska - Slovenija i Nemačka - S. Irska, a ukupnu kvotu napumpali sa 14,65 na okruglo 20.

(1,60) VELS (3,60) MAĐARSKA (6,75)

(1,20) SLOVAČKA (6,75) AZERBEJDŽAN (14,0)

(1,70) POLJSKA (3,70) SLOVENIJA (5,20)

(1,15) NEMAČKA (8,50) S. IRSKA (15,0)

